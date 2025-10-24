FOLGORI AZZURRE! L’Italia piega la Germania ed é oro ai Mondiali nell’inseguimento a squadre!

Sventola finalmente altissimo il Tricolore ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago del Cile. C’era un’attesa spasmodica per la finale dell’inseguimento a squadre femminile ed il quartetto azzurro ha regalato una gioia immensa, vincendo la sfida per la medaglia d’oro contro la Germania, detentrice del record del mondo. Un trionfo fenomenale quello delle azzurre, che tornano sul gradino più alto del podio della rassegna iridata tre anni dopo la storica prima volta. Semplicemente perfette le azzurre Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli (con loro sul podio anche Chiara Consonni) che hanno concluso con il tempo di 4’09”560 contro il 4’09”951 stabilito dalle tedesche. 🔗 Leggi su Oasport.it

