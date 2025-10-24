Fognini difende Sinner | Scelta più che comprensibile
Anche Fabio Fognini ha espresso il suo punto di vista sulla mancata disponibilità di Jannik Sinner all’Italia per le Finals della Coppa Davis 2025. L’ex tennista ligure lo ha fatto su Instagram rispondendo direttamente alla domanda di un tifoso. Le parole di Fognini sul “caso” Sinner. Ecco cosa ne pensa Fognini della vicenda: «Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera». Leggi anche: Curioso che tanti italiani abbiano scoperto il tricolore grazie a Sinner (Libero) Sinner ha ragione, come avevano ragione Federer, Nadal e Sampras (Messaggero). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
