Fognini amarcord | ricrea il famoso litigio con Pascal la scena è tutta da ridere!
Come dimenticare quello sfogo di Fabio Fognini contro l'arbitro Pascal a Wimbledon? Passano gli anni, ma i fan non dimenticano! E a rifrescare la memoria, comunque, ci pensa lo stesso Fabio, con un video auto ironico sul suo canale TikTok dove ricrea la famosa scena con l'aiuto della ballerina Giada Lini, sua compagna di danza a "Ballando con le stelle". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
