Foggia canta Napoli | grande successo per il tour estivo di Micky Sepalone e Angela Piaf

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica unisce Foggia e Napoli. Merito di Micky Sepalone, Angela Piaf e il loro progetto ‘Canta Napoli 2.0’, più che un live show un vero e proprio evento che va oltre la musica, diventando un pretesto per i turisti per scoprire e apprezzare le bellezze uniche della Puglia e non solo. Località. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

