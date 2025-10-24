FOCUS – Arrampicata Giovanni Placci | dalla Lead nazionale alla sfida mondiale
Vieni dietro le prese con Giovanni Placci, uno degli scalatori italiani più promettenti del 2024-2025: campione italiano Lead, ripetitore di vie 9a, finalista mondiale nella Lead a Seul e protagonista nelle Coppe del Mondo.? In questa intervista esclusiva parlano tecnica, falesia, competizione e sogni: come si supera la fatica, come si gestisce lo stress delle finali; cosa vuol dire arrivare in cima a una via estrema o stare sul podio italiano; e quali sfide restano da affrontare. Parole chiave: Giovanni Placci, arrampicata sportiva, Lead, 9a, Coppa Italia, Mondiali 2025, falesia, scalata, atleta italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
