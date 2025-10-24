fleretti scelto da guerritore per il film sulla magnani

Dalla Scuola di cinema Anna Magnani al set del film su Anna Magnani il passo è stato breve per Giorgio Fleretti, nuovo talento pratese appena diciottenne che si sta affacciando al mondo del cinema. Entrando dalla porta principale, grazie a Monica Guerritore regista, che lo ha scelto per il ruolo del figlio della Magnaini, Luca, nel film - biografia in uscita il prossimo 6 novembre, dopo un passaggio all’ultima edizione della Festa del cinema di Roma. Un debutto importante per Giorgio, una partecipazione in un film molto atteso che rilegge la celebre figura di Nannarella, come veniva chiamata soprattutto dai romani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

