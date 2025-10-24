Flavio trovato morto in casa | aveva solo 42 anni Le indagini dei carabinieri L’uomo era originario di Minturno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 42 anni originario di Minturno è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Portogruaro (Venezia). La vittima è Flavio D’Acunto, operatore socio sanitario impiegato presso una cooperativa al servizio dell’Ipab Francescon. L’allarme dei colleghi e l’intervento dei soccorsi. A far scattare i controlli sono stati i colleghi, insospettiti dalla mancata presentazione al lavoro e dal cellulare irraggiungibile. In via Gabelli sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Portogruaro, che hanno trovato D’Acunto privo di vita all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

