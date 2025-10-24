Flai Cgil Fai Cisl e Uila Uil chiedono più risorse in finanziaria per i forestali

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil  chiedono al governo regionale di “prevedere nella legge Finanziaria le risorse economiche necessarie per dare maggiore stabilità al lavoro dei forestali e consentire il ricambio generazionale per le figure che cominciano a mancare”. “Dopo anni di attesa- scrivono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Modena: la Rete del lavoro agricolo di qualità promuove l’albo delle aziende virtuose - La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di Modena, già attiva da due anni presso l’Inps di Modena ha compiuto un ulteriore passo avanti nel contrasto al lavoro irregolare e nella valorizzazione delle i ... Come scrive sassuolo2000.it

flai cgil fai cislTentamus Agriparadigma: firmato il Contratto Integrativo Aziendale - Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno sottoscritto il contratto integrativo con Tentamus Agriparadigma srl, azienda con sede a Fornace Zarattini che si occupa della campionatura di prodotti alimentari. Secondo ravenna24ore.it

flai cgil fai cislConciliazione tempi di vita e lavoro. Alla Tentamus Agriparadigma di Fornace Zarattini firmato il contratto integrativo aziendale - riconosciuti permessi retribuiti per malattia dei figli minori di 14 anni e per assistere i genitori anziani Importante novità per i lavoratori della Tentamus Agriparadigma srl che si occupa della cam ... Lo riporta ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Flai Cgil Fai Cisl