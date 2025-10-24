Flachi sicuro | Per lo scudetto ci sono Milan Inter e Napoli ma sono rimasto stupito da quella squadra!

Inter News 24 . Le parole dell’ex attaccante. Intervistato in esclusiva da CalcioNews24, l’ex attaccante Francesco Flachi ha indicato in Napoli, Inter e Milan le tre grandi favorite per lo Scudetto. Ha sottolineato come il Milan possa beneficiare dell’assenza dalle coppe europee, ma ha espresso la sensazione che il Napoli di Antonio Conte sia leggermente superiore alle rivali. Flachi si è detto piacevolmente sorpreso dalla Roma di Gian Piero Gasperini, partita forte nonostante i cambiamenti, mentre vede la Juventus un po’ indietro e l’Atalanta ancora in fase di rodaggio “gasperiniano”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Flachi sicuro: «Per lo scudetto ci sono Milan, Inter e Napoli, ma sono rimasto stupito da quella squadra!»

