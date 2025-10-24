Flachi | Per lo scudetto ecco la mia favorita Questa squadra mi ha sorpreso Juve? Mi sembra più indietro Su Fiorentina e Samp…

Flachi in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 ha affrontato alcuni dei temi principali di questo avvio di stagione. Le sue parole Francesco Flachi ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Calcionews24.com. L’ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, ha così analizzato con lucidità la situazione dei suoi due ex club, che hanno avviato in modo negativo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flachi: «Per lo scudetto ecco la mia favorita. Questa squadra mi ha sorpreso. Juve? Mi sembra più indietro. Su Fiorentina e Samp…»

Approfondisci con queste news

Flachi: «Italia? Gattuso il ct giusto. Per lo scudetto ecco la mia favorita, mentre Fiorentina e Samp…» – ESCLUSIVA - Francesco Flachi in esclusiva, dalla sua favorita per la lotta scudetto alle difficoltà di Atalanta e Fiorentina, ma anche la Nazionale e tanto altro Le squadre che hanno segnato la sua carriera – Fio ... Da calcionews24.com

Flachi commenta la Serie A: «Mi ha stupito questa squadra. Favorite? Milan con Napoli e Inter. La Juve mi sembra dietro» - Flachi ha commentato in esclusiva a Calcionews24 la Serie A 2025/2026, dando un parere su quella che sarà la lotta al vertice e le sorprese del campionato In esclusiva a Calcionews24, Francesco Flachi ... Si legge su lazionews24.com

Materazzi dice la sua sullo scudetto: "La mia favorita è una sola... e non per fede" - L'ex difensore dell'Inter vede la squadra di Chivu favorita per la vittoria finale durante un evento Betsson. Come scrive corrieredellosport.it