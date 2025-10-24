Flachi | Italia? Gattuso il ct giusto Per lo scudetto ecco la mia favorita mentre Fiorentina e Samp… – ESCLUSIVA

Francesco Flachi in esclusiva, dalla sua favorita per la lotta scudetto alle difficoltà di Atalanta e Fiorentina, ma anche la Nazionale e tanto altro Le squadre che hanno segnato la sua carriera – Fiorentina e Sampdoria – non sono partite bene. La prima occupa il diciottesimo posto in Serie A, la seconda la medesima casella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flachi: «Italia? Gattuso il ct giusto. Per lo scudetto ecco la mia favorita, mentre Fiorentina e Samp…» – ESCLUSIVA

