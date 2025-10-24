Firenze | motociclista finisce contro un muro sulla Bolognese è gravissimo Traffico bloccato
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre 2025, sulla via Bolognese a Firenze, nei pressi dell'incrocio con via Salviati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
