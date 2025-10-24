Firenze | motociclista finisce contro un muro sulla Bolognese è gravissimo Traffico bloccato

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre 2025, sulla via Bolognese a Firenze, nei pressi dell'incrocio con via Salviati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze motociclista finisce contro un muro sulla bolognese 232 gravissimo traffico bloccato

© Firenzepost.it - Firenze: motociclista finisce contro un muro sulla Bolognese, è gravissimo. Traffico bloccato

Argomenti simili trattati di recente

Frena in moto per evitare un dosso, un amico lo tampona: 20enne finisce contro un palo e muore sul colpo - Ennesimo incidente stradale che vede coinvolto un motociclista a Cologne, tra le campagne bresciane. Da fanpage.it

Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci - Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, muore centauro di 34 anni. Scrive lanazione.it

Incidente a Madone, moto finisce contro un’auto: morto il 29enne Kevin Colombo - Madone (Bergamo), 24 settembre 2025 – Tragedia a Madone, nella Bergamasca, nella serata di martedì 23 settembre: un motociclista di 29 anni, Kevin Colombo di Villa d’Adda, è morto in un incidente che ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Motociclista Finisce Contro