Firenze, 24 ottobre 2025 - Trentacinque anni di carriera che hanno segnato la musica italiana, 35 anni dall’album di debutto, 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine”. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti che l’artista condivide insieme al suo pubblico con il tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. Immancabile la tappa nella sua Firenze, sabato 25 ottobre al Mandela Forum, per ripercorrere un repertorio che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni. I biglietti – posti numerati a sedere da 39 a 85 euro - sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Marco Masini in concerto col tour “Ci vorrebbe ancora il mare”