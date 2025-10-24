Firenze Marco Masini in concerto col tour Ci vorrebbe ancora il mare
Firenze, 24 ottobre 2025 - Trentacinque anni di carriera che hanno segnato la musica italiana, 35 anni dall’album di debutto, 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine”. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti che l’artista condivide insieme al suo pubblico con il tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. Immancabile la tappa nella sua Firenze, sabato 25 ottobre al Mandela Forum, per ripercorrere un repertorio che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni. I biglietti – posti numerati a sedere da 39 a 85 euro - sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La vittima è Marco, medico in pensione a Firenze. “Hanno capito che non vedo e se ne sono approfittati subito” - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le date di Torino, Milano, Pesaro, Firenze, Roma, Parigi e Londra sono sold out. GRAZIE! Stasera e domani ci vediamo a Torino. #MengoniLive2025 - X Vai su X
Firenze, Marco Masini in concerto col tour “Ci vorrebbe ancora il mare” - Trentacinque anni di carriera che hanno segnato la musica italiana, 35 anni dall’album di debutto, 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine”. Riporta lanazione.it
Marco Masini trentacinque anni di musica e uno sguardo sempre avanti - Il cantatore toscano sarà in concerto il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze con il tour "Ci vorrebbe il mare" ... intoscana.it scrive
Marco Masini, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago - Nell’ottobre dello scorso anno Marco Masini ha pubblicato il nuovo album 10 Amori, uscito a sette anni di distanza dal precedente lavoro Spostato di un secondo. Segnala tg24.sky.it