Firenze inchiesta concorsi Careggi e Meyer | processo va avanti per 5 imputati Chiesti 2 anni e 8 mesi per Carini e Marchionni
Il processo sulle presunte irregolarità nella procedura di selezione per un professore associato di cardiochirurgia del dipartimento di medicina sperimentale dell'Università di Firenze, prosegue per cinque imputati con l'accusa di tentata concussione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IrpiniaTv. . Un’inchiesta partita dalla Procura di Firenze ha portato alla luce la gestione scandalosa anche nei sette centri di accoglienza in Irpinia. L’operazione dei Nas, gli arresti, i dettagli. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sul «cubo nero» dell'ex Teatro Comunale di Firenze: l'ipotesi di reato è abuso edilizio - X Vai su X
I concorsi a Careggi e Meyer. Abuso d’ufficio, 28 assoluzioni. Cadono tredici capi d’imputazione - Cancellate le contestazioni dopo l’abrogazione del reato: il processo sul “sistema“ è più che dimezzato. Come scrive msn.com
Concorsi pilotati a Medicina, cade l’accusa di abuso d’ufficio: in ventuno escono dal processo - Tra loro il neurochirurgo Alessandro Della Puppa, il professore Massimo Innocenti, già ordinario di Malattie dell’apparato locomotore, Marco Santucci, ex professore di Anatomia patologica ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it