Firenze inchiesta concorsi Careggi e Meyer | processo va avanti per 5 imputati Chiesti 2 anni e 8 mesi per Carini e Marchionni

Il processo sulle presunte irregolarità nella procedura di selezione per un professore associato di cardiochirurgia del dipartimento di medicina sperimentale dell'Università di Firenze, prosegue per cinque imputati con l'accusa di tentata concussione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

I concorsi a Careggi e Meyer. Abuso d’ufficio, 28 assoluzioni. Cadono tredici capi d’imputazione - Cancellate le contestazioni dopo l’abrogazione del reato: il processo sul “sistema“ è più che dimezzato. Come scrive msn.com

firenze inchiesta concorsi careggiConcorsi pilotati a Medicina, cade l’accusa di abuso d’ufficio: in ventuno escono dal processo - Tra loro il neurochirurgo Alessandro Della Puppa, il professore Massimo Innocenti, già ordinario di Malattie dell’apparato locomotore, Marco Santucci, ex professore di Anatomia patologica ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

