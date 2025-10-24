Firenze in scena un viaggio teatrale da Lisbona a Rio con Donatella Alamprese
Firenze, 20 ottobre 2025 – Per la nuova stagione al Lumiére, ecco che sabato 25 ottobre alle ore 20:45, arriva " Saudade in viaggio da Lisbona a Rio’, di e con Donatella Alamprese, e alle chitarre Marco Giacomini e Andrea Castelfranato, con la coreografia per immagini a cura di Cecilia Micolano. Donatella Alamprese, appassionata da sempre alle periferie artistiche del mondo, porta in scena con due chitarre eccezionali un progetto che, partendo dal cuore del Portogallo e dalla grande Amalia Rodriguez, giunge a Capoverde con la musica di Cesaria Evora e, come un ponte magico, ci conduce fino al Brasile e alle sue voci più significative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
AL THE SQUARE DI FIRENZE LA SCENA TOSCANA: COCH.MA TRA ASSURDO E IRONIA Venerdì 24 ottobre, alle ore 20.45 “Ognuno… Ognuno!”, monologo comico-musicale firmato e interpretato dall’attore toscano CochMa (Cosma Barbafiera), sulle vicen - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, in scena lo spettacolo su Frida Kahlo a Villa Bardini - Firenze, 6 settembre 2025 – A Firenze vanno in scena due repliche straordinarie per “Frida Kahlo: il ritratto spezzato” a Villa Bardini. Da lanazione.it
Firenze, Alessandro Cattelan in scena al Cartiere Carrara - Sulla scia del successo del suo primo tour teatrale, “Salutava Sempre”, Cattelan torna in scena con uno spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’intellig ... Da msn.com
Accademia56 presenta il progetto teatrale Io Viaggio da sola - Un gruppo di donne ha deciso di incontrarsi una volta al mese per mettersi in gioco, condividere storie e attraversare insieme il tema del viaggio, reale e metaforico. Secondo ansa.it