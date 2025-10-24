firenze in scena un viaggio teatrale da lisbona a rio con donatella alamprese

Firenze, 20 ottobre 2025 – Per la nuova stagione al Lumiére, ecco che sabato 25 ottobre alle ore 20:45, arriva " Saudade in viaggio da Lisbona a Rio’, di e con Donatella Alamprese, e alle chitarre Marco Giacomini e Andrea Castelfranato, con la coreografia per immagini a cura di Cecilia Micolano. Donatella Alamprese, appassionata da sempre alle periferie artistiche del mondo, porta in scena con due chitarre eccezionali un progetto che, partendo dal cuore del Portogallo e dalla grande Amalia Rodriguez, giunge a Capoverde con la musica di Cesaria Evora e, come un ponte magico, ci conduce fino al Brasile e alle sue voci più significative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

