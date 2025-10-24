firenze in scena la prima assoluta dello spettacolo cantico delle creature

Firenze, 21 ottobre 2025 - Un evento musicale sospeso tra spiritualità, poesia e memoria. Anticipando di qualche mese le celebrazioni, il festival Suoni Riflessi presenta la prima assoluta di “ Cantico delle Creature – Omaggio a San Francesco nell’ottavo centenario della morte”, domenica 26 ottobre alla Sala Vanni di Firenze (ore 18)..In un dialogo immaginario tra passato e presente, lo spettacolo proporrà laudi medievali ispirate a San Francesco e la prima assoluta del quartetto per archi “Per San Francesco d’Assisi negli ottocento anni dalla morte” del compositore e pianista Antonio Anichini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

