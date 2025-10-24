Firenze in scena la prima assoluta dello spettacolo Cantico delle Creature
Firenze, 21 ottobre 2025 - Un evento musicale sospeso tra spiritualità, poesia e memoria. Anticipando di qualche mese le celebrazioni, il festival Suoni Riflessi presenta la prima assoluta di “ Cantico delle Creature – Omaggio a San Francesco nell’ottavo centenario della morte”, domenica 26 ottobre alla Sala Vanni di Firenze (ore 18)..In un dialogo immaginario tra passato e presente, lo spettacolo proporrà laudi medievali ispirate a San Francesco e la prima assoluta del quartetto per archi “Per San Francesco d’Assisi negli ottocento anni dalla morte” del compositore e pianista Antonio Anichini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
AL THE SQUARE DI FIRENZE LA SCENA TOSCANA: COCH.MA TRA ASSURDO E IRONIA Venerdì 24 ottobre, alle ore 20.45 “Ognuno… Ognuno!”, monologo comico-musicale firmato e interpretato dall’attore toscano CochMa (Cosma Barbafiera), sulle vicen - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, in scena 'Don Milani prima di Barbiana' - La straordinaria esperienza della scuola popolare che Don Milani fondò a San Donato, alle porte di Calenzano, dove accolse bambini e operai, prima del trasferimento a Barbia ... Segnala msn.com
Rifredi 25.26, Stefano Massini: 'Momento storico per il teatro' - ‘Altri Sguardi’: gli spettacoli come occasione di incontro e dialogo con gli artisti e la comunità C’è attesa per il riaccendersi delle luci in sala. Riporta nove.firenze.it
Al Macbeth di Martone in scena a Firenze immagini Gaza - Il Macbeth di Verdi firmato Mario Martone, con la scenografia di Mimmo Paladino, in prima ieri al Teatro del Maggio musicale fiorentino, ha portato in scena anche immagini i ... Lo riporta msn.com