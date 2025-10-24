Firenze il 31 ottobre ripartono i corsi di ginnastica per la mente

Firenze, 24 ottobre 2025 - Per avere una memoria da “paura”, bisogna allenarla, così come si fa per il corpo, con esercizi specifici. Il 31 ottobre riparte il corso promosso dalla cooperativa sociale Nomos per far fare “ginnastica” al cervello, mantenere attive le funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento) favorendo il fenomeno della neuroplasticità e quindi rallentando l'invecchiamento cerebrale. Il corso di Potenziamento della Memoria si svolgerà per 10 incontri, ogni venerdì dalle 15 alle 16.30 nella sala Soci Coop dell'Isolotto a Firenze, in via Liberale da Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

