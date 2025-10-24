Firenze, 24 ottobre 2025 - Firenze recupera un’altra pagina della propria storia dell’arte grazie all’associazione Firenze Donna, che ha finanziato il restauro del dipinto seicentesco raffigurante l’arcangelo Raffaele e Tobiolo, conservato nella chiesa di Santa Felicita e riportato al suo splendore originario dalla restauratrice Rossella Lari. L’intervento è stato presentato dal professor Carlo Sisi alla presenza della presidente Serena Zavattaro, nel corso di una cerimonia che ha riunito studiosi, socie e cittadinanza. L’opera, di proprietà della chiesa, è tornata a nuova vita dopo un attento lavoro di recupero che ha restituito brillantezza ai colori e profondità alla scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze Donna dona alla città il restauro del dipinto con l’arcangelo Raffaele