Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa Martino | In attacco siamo stati più concreti

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Un debutto convincente e solido contro una delle avversarie più complicate il Villorba. E la cosa più bella è stato il pubblico delle grandi occasioni che era presente al Teknowool Rugby Park. Un successo che permette ai giallorossi di guadagnare i primi 5 punti in classifica, al termine di un match lungo e entusiasmante finito di misura per 34-31. "Siamo contenti perché abbiamo vinto, la squadra ha ancora bisogno di ingranare un po’, però ci siamo stati – questo il commento a fine partita di coach Marcelo Martino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fiorini pesaro subito con il vento in poppa martino in attacco siamo stati pi249 concreti

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti"

Scopri altri approfondimenti

fiorini pesaro subito ventoFiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti" - La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Secondo msn.com

Fiorini Pesaro strappa la vittoria ai Caimani - La Fiorini Pesaro Rugby strappa la vittoria ai Caimani Viadana, confermando il terzo posto ma portandosi a una sola vittoria dalla vetta. Secondo ilrestodelcarlino.it

Fiorini Rugby in campo domenica nel ricordo di Luca Cardellini - La Fiorini Pesaro Rugby scenderà in campo, questa domenica alle 15:30 contro il Valsugana Padova, nel nome e nel ricordo di Luca Cardellini, il giovane rugbista pesarese di 23 anni scomparso ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorini Pesaro Subito Vento