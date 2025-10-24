La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Un debutto convincente e solido contro una delle avversarie più complicate il Villorba. E la cosa più bella è stato il pubblico delle grandi occasioni che era presente al Teknowool Rugby Park. Un successo che permette ai giallorossi di guadagnare i primi 5 punti in classifica, al termine di un match lungo e entusiasmante finito di misura per 34-31. "Siamo contenti perché abbiamo vinto, la squadra ha ancora bisogno di ingranare un po’, però ci siamo stati – questo il commento a fine partita di coach Marcelo Martino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti"