Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa Martino | In attacco siamo stati più concreti
La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Un debutto convincente e solido contro una delle avversarie più complicate il Villorba. E la cosa più bella è stato il pubblico delle grandi occasioni che era presente al Teknowool Rugby Park. Un successo che permette ai giallorossi di guadagnare i primi 5 punti in classifica, al termine di un match lungo e entusiasmante finito di misura per 34-31. "Siamo contenti perché abbiamo vinto, la squadra ha ancora bisogno di ingranare un po’, però ci siamo stati – questo il commento a fine partita di coach Marcelo Martino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Una domenica da incorniciare per la Fiorini Pesaro Rugby con la vittoria di tutti i giallorossi in campo. ? https://www.radioincontro.com/la-fiorini-pesaro-rugby-festeggia-lesordio-positivo-e-guarda-avanti.html - facebook.com Vai su Facebook
Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti" - La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Secondo msn.com
Fiorini Pesaro strappa la vittoria ai Caimani - La Fiorini Pesaro Rugby strappa la vittoria ai Caimani Viadana, confermando il terzo posto ma portandosi a una sola vittoria dalla vetta. Secondo ilrestodelcarlino.it
Fiorini Rugby in campo domenica nel ricordo di Luca Cardellini - La Fiorini Pesaro Rugby scenderà in campo, questa domenica alle 15:30 contro il Valsugana Padova, nel nome e nel ricordo di Luca Cardellini, il giovane rugbista pesarese di 23 anni scomparso ... Segnala ansa.it