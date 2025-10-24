Fiorentina vs Bologna ottava giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola necessitano della prima vittoria per rimediare ad un avvio disastroso, mentre i felsinei vogliono rimanere in zona Europa. Fiorentina vs Bologna si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio dei viola è stato disastroso: ultimo posto in classifica con Genoa e Pisa con soli 3 punti conquistati in 7 giornate. Il ruolino di marcia è di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultimo turno la squadra di Pioli è uscita sconfitta in casa del Milan. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Bologna, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

