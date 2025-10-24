Finiti i lavori di ristrutturazione | riapre al pubblico l’ufficio postale di Campione d’Italia
Sono terminati nella sede di via Volta 14 a Campione d'Italia, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
