Finisce in tribunale Terremoto Garlasco l’annuncio su Massimo Lovati | cosa sta succedendo

L’atmosfera nello studio di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, si è accesa come raramente accade in un talk televisivo. La puntata era iniziata affrontando temi centrali dell’inchiesta di Garlasco, dalle intercettazioni alle nuove rivelazioni sull’operato dell’ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto. Proprio quest’ultimo, secondo quanto emerso, avrebbe trattenuto Andrea Sempio per consentire al tecnico di piazzare una cimice nella sua auto. Poi l’attenzione si è spostata sul denaro: i famosi 60mila euro prelevati, secondo alcune versioni, per pagare gli avvocati e le “carte” che all’epoca non esistevano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso Garlasco, i colpi di scena e gli avvocati che ruotano, Sempio: "Come un soldato in trincea" - I fronti aperti: il Dna A giugno, alle porte dell'estate, si apriva una vera e propria "battaglia" su cosa analizzare e quali campioni di DNA confrontare.

Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi lasciano improvvisamente le dirette tv. «Terremoto in arrivo»: cosa succede - Massimo Lovati e Antonio De Rensis, rispettivamente gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi, lottano giorno dopo giorno, trasmissione dopo trasmissione, per difendere i rispettivi assistiti