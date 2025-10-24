Finisce con l’auto sotto un camion | è grave un 41enne

Tampona un tir e rimane incastrato con la propria automobile sotto il mezzo pesante. Paura ieri pomeriggio lungo via Flamina per un 41enne che si trovava al volante di una Jeep Renegade. L’uomo, originario di Porto Sant’Elpidio, stava percorrendo la strada in direzione nord quando si è trovato il camion fermo davanti a lui, lungo la sua stessa corsia di marcia e non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo. Erano 14.30 quando si è verificato l’incidente, 200 metri prima dell’incrocio con via Conca. La Jeep è finita con il muso sotto la parte posteriore del tir e il conducente è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

