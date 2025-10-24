Fine ottobre quasi come primavera | weekend caldo e soleggiato

Leccotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sarà un colpo di coda tardivo dell'estate, ma senza dubbio il weekend alle porte apparirà come un fuori stagione, con sole splendente e temperature massime destinate a raggiungere i 20 gradi.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non. 🔗 Leggi su Leccotoday.it



