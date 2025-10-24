Ultimo incontro della rassegna “ Comunità in dialogo. Dati, esperienze, visioni”, inaugurata il 18 giugno scorso, voluta in occasione della trasformazione della Fondazione Banca Popolare di Bergamo in Ente Filantropico e organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un’occasione per offrire alla città un percorso di riflessione tra dati, esperienze e visioni sul valore che economia e finanza possono generare quando mettono al centro la persona e il bene comune. “Valore comune. La finanza al servizio della comunità”, il tema al cuore della serata di giovedì 23 ottobre 2025 in Sala Funi (sede Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca Popolare di Bergamo). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Finanza e servizio alla comunità: un binomio possibile