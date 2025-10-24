Filmavano abusi su una 12enne | arrestati un 18enne e due minorenni a Sulmona

Tre giovanissimi, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati nelle loro abitazioni dai carabinieri di Sulmona. L’accusa è di aver violentato una ragazzina di 12 anni, filmando le aggressioni, che poi sarebbero state pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma come disposto dalle misure cautelari del gip del tribunale dell’Aquila e del tribunale per i minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Filmavano abusi su una 12enne: arrestati un 18enne e due minorenni a Sulmona

