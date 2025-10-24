Filmano lo stupro su una 12enne e lo pubblicano sui social arrestati tre giovanissimi
AGI - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona (L'Aquila) per le violenze su una ragazzina di 12 anni, filmate e poi pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it
