filmano lo stupro su una 12enne e lo pubblicano sui social arrestati tre giovanissimi

AGI - Tre persone, un  18enne  e due  minorenni, sono stati  arrestati  dai  carabinieri  del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di  Sulmona  (L'Aquila) per le  violenze su una ragazzina di 12 anni,  filmate  e poi pubblicate anche su  gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di  violenza sessuale di gruppo aggravata,  violenza sessuale aggravata,  atti sessuali con minori di 14 anni,  produzione di materiale pedopornografico,  detenzione di materiale pedopornografico  e  atti persecutori. Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel  carcere di Sulmona  e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

