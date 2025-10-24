Filippo Piritore chi è l’ex prefetto arrestato nell’ambtio dell’omicidio di Piersanti Mattarella

A 45 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, la procura di Palermo accende i riflettori su un nuovo sospettato: l’ex poliziotto e poi prefetto Filippo Piritore, oggi 75enne, è ai domiciliari con l’accusa di depistaggio. Secondo il procuratore antimafia Maurizio De Lucia e i pm Antonio Charchietti e Francesca Dessì, avrebbe fornito dichiarazioni false e omesso informazioni su un reperto chiave sparito: un guanto di pelle trovato nell’auto dei killer del presidente della Regione siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980. Quel guanto, definito allora «fondamentale» dal ministro dell’Interno Virginio Rognoni, sarebbe stato fatto scomparire per ostacolare le indagini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

