Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai ferri corti | lei frequenta Stefano

La fine della storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme sta interessando la cronaca rosa con una lunga serie di indiscrezioni. Il conduttore di Temptation Island sta andando avanti, e così l’ex compagna, ma i due, nonostante l’addio annunciato in modo misurato, sarebbero ora ai ferri corti. “Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai ferri corti”. A riportare maggiori indiscrezioni s ulla spaccatura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è Amedeo Venza, esperto di gossip. “Filippo e Pamela sono ormai ex a tutti gli effetti. Inizialmente hanno deciso di lasciarsi senza troppi rancori, ma è di poche ore fa la notizia che sarebbero ai ferri corti per questioni private. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “ai ferri corti”: lei frequenta Stefano

Scopri altri approfondimenti

Cosa c'è Filippo Bisciglia e Denise Farina, ex partecipante di Temptation Island. Si vociferava ci fosse un flirt in corso e adesso è lei a rompere il silenzio. - facebook.com Vai su Facebook

Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi e Yoko Yamada incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodi - X Vai su X

Dopo Bisciglia, anche Pamela Camassa trova l’amore: ecco il nome - Dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa avrebbe una nuova fiamma. Si legge su blogtivvu.com

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, nuovi amori dopo la rottura?/ Lei vedrebbe Stefano, lui Paola - Dopo la rottura, emergono nuovi dettagli su Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: entrambi starebbero frequentando altre persone. Segnala ilsussidiario.net

Filippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola, altro che Denise: ecco chi è - Filippo Bisciglia pare abbia già dimenticato Pamela Camassa: il conduttore di Temptation Island è stato avvistato con un'altra donna. Da donnapop.it