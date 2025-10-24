Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai ferri corti | lei frequenta Stefano

Dilei.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fine della storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme sta interessando la cronaca rosa con una lunga serie di indiscrezioni. Il conduttore di Temptation Island sta andando avanti, e così l’ex compagna, ma i due, nonostante l’addio annunciato in modo misurato, sarebbero ora ai ferri corti.  “Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai ferri corti”. A riportare maggiori indiscrezioni s ulla spaccatura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è Amedeo Venza, esperto di gossip. “Filippo e Pamela sono ormai ex a tutti gli effetti. Inizialmente hanno deciso di lasciarsi senza troppi rancori, ma è di poche ore fa la notizia che sarebbero ai ferri corti per questioni private. 🔗 Leggi su Dilei.it

filippo bisciglia e pamela camassa ai ferri corti lei frequenta stefano

© Dilei.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “ai ferri corti”: lei frequenta Stefano

Scopri altri approfondimenti

filippo bisciglia pamela camassaDopo Bisciglia, anche Pamela Camassa trova l’amore: ecco il nome - Dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa avrebbe una nuova fiamma. Si legge su blogtivvu.com

filippo bisciglia pamela camassaPamela Camassa e Filippo Bisciglia, nuovi amori dopo la rottura?/ Lei vedrebbe Stefano, lui Paola - Dopo la rottura, emergono nuovi dettagli su Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: entrambi starebbero frequentando altre persone. Segnala ilsussidiario.net

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola, altro che Denise: ecco chi è - Filippo Bisciglia pare abbia già dimenticato Pamela Camassa: il conduttore di Temptation Island è stato avvistato con un'altra donna. Da donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Filippo Bisciglia Pamela Camassa