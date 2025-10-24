Filiera 4+2 cosa cambia nella progettazione didattica quali limiti e opportunità per istituzioni scolastiche enti di formazione e aziende Pareri CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha esaminato, in adunanza plenaria avvenuta lo scorso 22 ottobre in modalità telematica, due nuovi decreti riguardanti il “Consolidamento e sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale” in attuazione dell’art. 25-bis, comma 8-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Ci siamo quasi… un treno di cioccolato lungo ben 52 metri sta per essere realizzato! Sembra un record ed è anche quello, ma soprattutto è un gesto collettivo che racconta cosa può nascere quando gli artigiani e la filiera si incontrano e scelgono di guardare - facebook.com Vai su Facebook