Figlio non riconosciuto nato nel 1958 c’è una ricca eredità che non sa di avere Ricerche in Veneto

Padova, 24 ottobre 2025 – Un' eredità che potrebbe cambiare la vita a quel figlio, oggi 67enne, che non si trova. La storia risale all'autunno del 1958, quando dal rapporto con una donna, che abitava nella città di Trieste, nasce un bambino. Il ricordo di quel momento ora è impresso in alcune foto ingiallite scattate all'epoca, in cui lo si ritrae neonato e quando inizia a camminare, insieme ad una donna. Alla morte di Malcolm, deceduto a 81 anni nel 2020, durante il periodo Covid, lasciò scritto nel suo testamento la volontà di donare una importante somma al figlio che non aveva mai riconosciuto e di cui non sapeva più nulla.

