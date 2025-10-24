Figli a tavola senza smartphone | la regola royal da copiare da William e Kate

S edersi a tavola senza che il cellulare e le sue infinite notifiche disturbino la cena. Sembra un’utopia. Eppure, per William e Kate Middleton è una regola chiara e consolidata: i tre figli della royal couple (George, Charlotte e Louis) sono stati abituati alle cene rigorosamente digital free, in favore di momenti di dialogo, presenza e autenticità. «Ci sediamo a tavola e chiacchieriamo, è davvero importante. Nessuno dei nostri figli ha un telefono, e siamo molto severi su questo », ha raccontato il Principe William, ospite della serie The Reluctant Traveler di Eugene Levy su Apple TV+. Il figlio di Re Carlo ha spiegato che lui, la moglie Kate e i loro figli si trovano sempre insieme per cena: un momento familiare di intimità, protetto dalle interferenze dello smartphone. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Figli a tavola senza smartphone: la regola royal da copiare da William e Kate

Argomenti simili trattati di recente

Fantini Wines. Piero Piccioni · Gioventu' di notte (Seq. 4). Montepulciano d’Abruzzo: il re della tavola. Figlio di un vitigno generoso e di una terra aspra e accogliente, è il rosso che unisce i sapori di ieri e di oggi. #FantiniWines #TastemakersInWine #IlVinoèUn - facebook.com Vai su Facebook

Le regole di Kate e William per educare i loro tre figli: "Niente smartphone" - Kate e William hanno deciso di vietare lo smartphone ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis: ecco il motivo ... Scrive notizie.it

Kate e William genitori “all’antica”: perché hanno vietato gli smartphone ai figli - Il principe William e Kate Middleton sembrano essere dei genitori "all'antica", il motivo? Da fanpage.it

Kate e William vietano gli smartphone ai figli, la principessa: «Danneggiano la vita familiare». Le regole per educarli - George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, non hanno accesso alla tecnologia che è invece spesso concessa ai ... Riporta msn.com