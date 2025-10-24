Fieri di noi orgogliosi di essere italiani | il modello Meloni al Consiglio europeo

Si è concluso ieri il Consiglio europeo di ottobre, un appuntamento decisivo per l’Europa e per il nostro Paese. Sul tavolo c’erano temi centrali: sicurezza, politica estera, economia e transizione verde, questioni che richiedono una visione stabile e un ruolo forte dell’ Italia. La visione del governo e la nuova credibilità italiana. Nei giorni precedenti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva presentato le sue comunicazioni alle Camere, aprendo un dibattito ampio sulle priorità italiane. In quell’occasione aveva rivendicato la stabilità politica, la credibilità economica e l’ autorevolezza internazionale raggiunte da un governo che, terzo per durata nella storia repubblicana, gode oggi della fiducia dei mercati e del rispetto delle cancellerie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

