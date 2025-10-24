Fiera dei Morti 2025 a Perugia | date orari e tutte le novità sulla viabilità
Torna dal 1 al 5 novembre la Fiera dei Morti, l’appuntamento autunnale che trasforma Perugia in uno dei poli commerciali e di attrazione più grandi del Centro Italia. La manifestazione, che richiama ogni anno centinaia di espositori da tutta la penisola e migliaia di visitatori, animerà sia il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Navetta gratuita per la Fiera dei Morti Corse da Elorina a piazzale Marconi fino al 2 novembre Servizio potenziato anche per raggiungere il cimitero - facebook.com Vai su Facebook
Fiera dei Morti, il Comune pubblica gli avvisi per operatori commerciali e giostrai https://ift.tt/Hx6J4Cj Vai su X
Perugia, la fiera dei morti 2025 torna dal primo al 5 novembre - Perugia si prepara ad accogliere la Fiera dei Morti 2025, in programma da sabato 1 a mercoledì 5 novembre, tra centro storico e Pian di Massiano. Segnala msn.com
Catania, arriva la Fiera dei Morti 2025: date e location - Al via l’edizione 2025 della Fiera dei Morti a Catania, evento tanto atteso dai cittadini in occasione della festività dei defunti. Riporta catania.liveuniversity.it