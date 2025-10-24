Fiasco El Aynaoui dal ruolo a Gasperini | 25 milioni spesi e nessun miglioramento
La speranza è ritrovarci più avanti con idee diverse ed opinioni mutate in meglio, ma allo stato attuale delle cose il mercato estivo della Roma è da bocciare in toto ( l’attacco in particolare ). Uno dei giocatori più attesi era sicuramente Neil El Aynaoui, quel tuttocampista in grado di abbinare ottime abilità di regia ad inserimenti e senso del gol (8 in 24 gare col Lens l’anno scorso), tutto ciò che finora nella capitale non s’è visto. Di occasioni Gasperini gliene ha date, perché sì i 18 minuti nelle ultime quattro di campionato, ma nelle prime tre spazio ne aveva avuto, così come ha giocato tutte e tre le partite di Europa League nella loro interezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Roma-Viktoria Plzen, le pagelle dei quotidiani: flop Dovbyk. El Aynaoui un fantasma $ASRoma Vai su X
Casadei e Pellegrino miei per El Aynaoui e Leao suoi che faccio? - facebook.com Vai su Facebook
El Aynaoui: "Iniesta è il mio idolo. Io come Nainggolan? È un grande complimento per me" - Il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, è intervenuto anche ai taccuini del Corriere dello Sport dal ritiro dei giallorossi. Si legge su tuttomercatoweb.com
El Aynaoui: «Haise è simile a Gasperini. Non so se riuscirò a segnare come l'anno scorso ma darò il massimo» - Il centrocampista marocchino punta a tornare dal 1' dopo la deludente prestazione contro il Torino. Segnala ilmessaggero.it