La speranza è ritrovarci più avanti con idee diverse ed opinioni mutate in meglio, ma allo stato attuale delle cose il mercato estivo della Roma è da bocciare in toto ( l’attacco in particolare ). Uno dei giocatori più attesi era sicuramente Neil El Aynaoui, quel tuttocampista in grado di abbinare ottime abilità di regia ad inserimenti e senso del gol (8 in 24 gare col Lens l’anno scorso), tutto ciò che finora nella capitale non s’è visto. Di occasioni Gasperini gliene ha date, perché sì i 18 minuti nelle ultime quattro di campionato, ma nelle prime tre spazio ne aveva avuto, così come ha giocato tutte e tre le partite di Europa League nella loro interezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fiasco El Aynaoui, dal ruolo a Gasperini: 25 milioni spesi e nessun miglioramento