Fiaccolata per Luciana Ronchi l’assessore Granelli si scusa con il giornalista Rai messo a tacere Cosa è successo a Bruzzano

Milano – Si è conclusa con le scuse di Marco Granelli la “querelle” di giovedì sera tra l’assessore e Simone Gorla, giornalista della Rai, alla marcia organizzata a Bruzzano in ricordo di Luciana Ronchi, la donna massacrata a coltellate sotto casa dall’ex compagno Luigi Morcaldi. Il caso è stato sollevato dal sindacato dei giornalisti Rai, con un comunicato letto durante al telegiornale della sera con cui veniva denunciato un “fatto senza precedenti”. La nota congiunta del Cdr Tgr Lombardia e Usigrai coordinamento cdr Tgr riferiva che durante la fiaccolata “un assessore del Comune di Milano ha interrotto il nostro collega che era in diretta durante l'edizione serale della Tgr Lombardia: ''Il collega, a bassa voce – stava raccontando quanto stava avvenendo quando l'assessore lo ha interrotto, si è frapposto fra lui e la telecamera dicendogli 'vai più in là sta parlando il sindaco', di fatto bloccando il collegamento che è poi proseguito con le sole parole di Sala''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

