Fiaccolata per Luciana Ronchi a Milano

A Bruzzano, nel quartiere alla periferia nord di Milano una fiaccolata ha ricordato Luciana Ronchi, uccisa dall’ex compagno. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fiaccolata per Luciana Ronchi a Milano

