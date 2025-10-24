Fiaccolata per Luciana Ronchi a Milano

Tv2000.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bruzzano, nel quartiere alla periferia nord di Milano una fiaccolata ha ricordato Luciana Ronchi, uccisa dall’ex compagno. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

fiaccolata per luciana ronchi a milano

© Tv2000.it - Fiaccolata per Luciana Ronchi a Milano

