Fi | Gasparri ' noi locomotiva per il centrodestra in questa fase'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia si allarga sul territorio, il nostro segretario provinciale Alessandro Battilocchio ha raccolto altri impegni positivi di amministratori, assessori, consiglieri dalla provincia di Roma. Siamo in crescita, i risultati lo hanno dimostrato dalla Valle d'Aosta alla Calabria, lo dimostreremo ancora nelle prossime tornate regionali e nell'andamento della nostra presenza sempre più capillare. FI è veramente la locomotiva per il centrodestra in questa fase". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fi: Gasparri, 'noi locomotiva per il centrodestra in questa fase'

