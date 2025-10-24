Festival della Cultura tecnica | 30 eventi in programma fino a dicembre

Riparte il Festival della Cultura tecnica, iniziativa ideata e promossa dalla Città metropolitana di Bologna che dal 2018 coinvolge anche la Provincia di Parma con l’intento di valorizzare tecnica, scienza e tecnologia come elementi cruciali delle competenze di cittadinanza con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

