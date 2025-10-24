Festival della Cultura tecnica | 30 eventi in programma fino a dicembre
Riparte il Festival della Cultura tecnica, iniziativa ideata e promossa dalla Città metropolitana di Bologna che dal 2018 coinvolge anche la Provincia di Parma con l’intento di valorizzare tecnica, scienza e tecnologia come elementi cruciali delle competenze di cittadinanza con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Fuor d'acqua ti ho amato | Festival di cultura per l'infanzia dal 24 al 26 Ottobre BLABLABLA Auditorium Zona Santi | Trepuzzi >Ingresso gratuito - facebook.com Vai su Facebook
Festival della Cultura tecnica: 30 eventi in programma fino a dicembre - Riparte il Festival della Cultura tecnica, iniziativa ideata e promossa dalla Città metropolitana di Bologna che dal 2018 coinvolge anche la Provincia di Parma con l’intento di valorizzare tecnica, sc ... Segnala parmatoday.it
Festival della Cultura Tecnica 2025: a Reggio Emilia oltre 30 eventi per una comunità più sostenibile e consapevole - Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza e online, in diversi luoghi simbolici del territorio: dal Tecnopolo di Reggio Emilia al Museo dell’Agricoltura di San Martino in Rio, dalle scuole superiori ... Secondo nextstopreggio.it
È partita la dodicesima edizione del Festival della Cultura Tecnica - È partita la dodicesima edizione del Festival della Cultura Tecnica alla quale l’amministrazione provinciale aderisce per l’ottavo anno consecutivo. Secondo ravennawebtv.it