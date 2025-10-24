Festival del libro per ragazzi 2026 | ieri presentazione alle scuole del Casentino

Arezzo, 24 ottobre 2025 – con 30 autori, un piccolo festival itinerante con il pulmino della lettura voluto dal comune, una maratona di lettura ad alta voce in piazza e laboratori per ragazzi e insegnanti dalla scrittura creativa, al fumetto, fino ai film in classe. Ieri pomeriggio, presso la Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, l'amministrazione con l'Assessora alla Cultura Francesca Nassini, ha presentato alle scuole del Casentino il programma e gli autori che saranno presenti al Festival del Libro per Ragazzi 2026 che si terrà a Bibbiena dal 28 febbraio all'8 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival del libro per ragazzi 2026: ieri presentazione alle scuole del Casentino

