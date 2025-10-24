Festival del lavoro del Salento | due settimane di eventi incontri dibattiti Aperijob

BRINDISI - Conoscere, riflettere, confrontarsi, fare rete. Dal 27 ottobre al 7 novembre, torna il Festival del Lavoro del Salento organizzato da Arpal Puglia, ente strumentale della Regione Puglia.Il ricco programma di eventi, con tappe diffuse nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

