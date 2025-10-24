Festeggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! Ecco il Team 1gli Upgrade e cosa ci aspetta

Torna uno dei contenuti preferiti dai fan: la promozione Ultimate Scream risorge in EA SPORTS FC 26! Festeggia il lato nascosto di alcune delle più grandi stelle del calcio attraverso autentici cambi di ruolo e molto altro ancora. Smaschera i nuovi contenuti di Football Ultimate Team in nuove Sfide Creazione Rosa (SBC), Obiettivi, Eventi Live ed Evoluzioni, e aggiungi altri giocatori alla squadra dei tuoi sogni. Il Team 1 di Ultimate Scream è ora disponibile nei pacchetti! Semina il Terrore nell’Avversario: I Giocatori Ultimate Scream. Tornati dalla tomba, gli oggetti giocatore Ultimate Scream evolvono in base al ciclo della luna piena. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Festeggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! (Ecco il Team 1,gli Upgrade e cosa ci aspetta)