Festa del Cinema di Roma 2025 il decimo red carpet fa paura Merito di Dracula o dei look delle attrici?

Vanityfair.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tappeto rosso del terrore, quello della terzultima serata del festival capitolino. Molto per l'ultima pellicola firmata da Luc Besson, la più attesa della giornata. Ma un po' anche per gli outfit esibiti dalle star invitate? I nostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma 2025 il decimo red carpet fa paura merito di dracula o dei look delle attrici

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025, il decimo red carpet fa paura. Merito di Dracula o dei look delle attrici?

News recenti che potrebbero piacerti

festa cinema roma 2025Festival Del Cinema di Roma, pagelle look: Ema Stokholma confonde (3), Matilda De Angelis trionfa (9), Michela Quattrociocche disastro (2), Zoe Sidel dea (10) - Decimo appuntamento per la Festa del Cinema di Roma: la 20esima edizione della kermesse brilla di glamour internazionale e star italiane pronte a dominare la scena. Da leggo.it

festa cinema roma 2025Festa Cinema di Roma 2025, da De Angelis a Waltz: i look sul red carpet di Dracula. FOTO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa Cinema di Roma 2025, da De Angelis a Waltz: i look sul red carpet di Dracula. tg24.sky.it scrive

festa cinema roma 2025Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: “Verso il Festival del Cinema, bloccheremo l’Ambasciata israeliana” - Venerdì 24 ottobre una nuova manifestazione per la Palestina a Roma. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025