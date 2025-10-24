Festa del Cinema di Roma 2025 il decimo red carpet fa paura Merito di Dracula o dei look delle attrici?
Un tappeto rosso del terrore, quello della terzultima serata del festival capitolino. Molto per l'ultima pellicola firmata da Luc Besson, la più attesa della giornata. Ma un po' anche per gli outfit esibiti dalle star invitate? I nostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fanpage.it. . Momenti di tensione alla manifestazione per la Palestina a Roma, dove in serata la celere ha respinto il corteo che voleva raggiungere la Festa del Cinema all’Auditorim. Ci sono stati scontri con la polizia, che ha usato manganelli e idranti. - facebook.com Vai su Facebook
La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X
Festival Del Cinema di Roma, pagelle look: Ema Stokholma confonde (3), Matilda De Angelis trionfa (9), Michela Quattrociocche disastro (2), Zoe Sidel dea (10) - Decimo appuntamento per la Festa del Cinema di Roma: la 20esima edizione della kermesse brilla di glamour internazionale e star italiane pronte a dominare la scena. Da leggo.it
Festa Cinema di Roma 2025, da De Angelis a Waltz: i look sul red carpet di Dracula. FOTO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa Cinema di Roma 2025, da De Angelis a Waltz: i look sul red carpet di Dracula. tg24.sky.it scrive
Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: “Verso il Festival del Cinema, bloccheremo l’Ambasciata israeliana” - Venerdì 24 ottobre una nuova manifestazione per la Palestina a Roma. Riporta fanpage.it