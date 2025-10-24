Festa del Cinema di Roma 2025 ecco Eva Murati | la prima attrice in AI
La prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale ha fatto il suo debutto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Eva Murati, questo è il suo nome, si è prestata ai flash dei fotografi: “Sono felice di essere a Roma, città della ‘Dolce Vita’, film preferito di mia nonna”, ha dichiarato alle telecamere. Il filmato è stato realizzato dalla società HAI Human & Artificial Imagination con il supporto di EDI Effetti Digitali Italiani, tra le principali realtà europee nel campo degli effetti visivi, che ha voluto portare un segnale forte e simbolico sull’evoluzione del linguaggio audiovisivo e sul dialogo tra tecnologia e creatività umana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
