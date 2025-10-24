Festa del Cinema di Roma 2025 è la serata di Kasia Smutniak Ovvero | è la serata dell' eleganza pura Tutti i look e i nostri voti
Un tappeto rosso dall'altissimo tasso di glamour, quello della nona serata del festival capitolino. Tutto merito dell'attrice di origini polacche, ma anche di Rose Byrne, Isabella Rossellini e Linda Caridi. Il nostro outfit preferito? Difficile, forse impossibile, deciderlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
askanews. . Una vera ovazione alla festa del cinema di Roma per Jafar Panahi al termine della proiezione di "Un semplice incidente", il suo ultimo film Palma d'Oro a Cannes. Il grande regista dissidente iraniano dopo molti anni fuori e dentro dal carcere ha ria - facebook.com Vai su Facebook
La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X
Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2025: l'ultimo look è casual con maglione chunky e minigonna Etro - Tra le attrici più attese della kermesse, Luisa Ranieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 si conferma grande protagonista sul red carpet ... Segnala vogue.it
Kasia Smutniak brilla alla Festa del Cinema di Roma: una lezione di eleganza e stile sul red carpet - Il 23 ottobre è stato il grande momento di "Roberto Rossellini – Più Di Una Vita", il documen ... fanpage.it scrive
Festa del Cinema di Roma, i candidati al Premio UNITA - Dopo il successo della prima edizione, torna il Premio UNITA, il riconoscimento istituito dall’associazione U. Segnala tg24.sky.it