Ferrovie Modena chiede un collegamento diretto con la Mediopadana
Proseguire il potenziamento del trasporto ferroviario locale, sostenendo la proposta di prolungare il servizio regionale attualmente previsto tra Bologna e Modena fino alla stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, e sviluppando connessioni internazionali per favorire il flusso di viaggiatori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
