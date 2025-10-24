Ferraro FdI | Spopolamento giovanile nel Sannio servono azioni concrete

Comunicato Stampa Il candidato alle regionali: “Dati impietosi, occorre potenziare servizi e sostenere l’imprenditoria locale” “Tra le tante problematiche che attanagliano da tempo la Campania e in modo particolare le aree interne, quella dello spopolamento è tra le più preoccupanti”..Ad . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ferraro (FdI): “Spopolamento giovanile nel Sannio, servono azioni concrete”

Contenuti che potrebbero interessarti

Una casa a 1 euro e fino a 15mila euro di bonus per chi sceglie di ricominciare da un borgo sardo. L’isola lancia il suo piano anti-spopolamento. Un nuovo inizio tra tetti da rifare, silenzio e promesse di futuro? - facebook.com Vai su Facebook

Spopolamento aree interne, Ferraro (FdI): “Emorragia da arginare con politiche concrete” - “Tra le tante problematiche che attanagliano da tempo la Campania e in modo particolare le aree interne, quella dello spopolamento è tra le più preoccupanti”. Segnala msn.com

Spopolamento e emigrazione giovanile, a rischio il futuro dell’Italia. Questa la vera emergenza, non i mille giorni della Meloni - Mettiamola cosi: si parla molto di tutto (o quasi) e poco delle autentiche emergenze: lo spopolamento e l’emigrazione giovanile. Si legge su blitzquotidiano.it