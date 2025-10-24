Ferrari formato Messico Leclerc | Possiamo ripetere Austin Hamilton | C' è ancora potenziale

I piloti della rossa in vista del weekend sul circuito Hermanos Rodriguez. Nelle FP1 in pista Fuoco, vincitore a Le Mans nel 2024 con l'hypercar Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari formato Messico. Leclerc: "Possiamo ripetere Austin". Hamilton: "C'è ancora potenziale"

Leggi anche questi approfondimenti

Settimana ricchissima di appuntamenti al Caracol: Giovedì 9, #asino+duende in concerto. Gli ASINO sono un duo noise-core da Massa Carrara fromato da Orsomaria Arrighi e Giacomo Jah Ferrari. DUENDE sono un trio post-punk da Pisa formato da F - facebook.com Vai su Facebook

F1, Leclerc (Ferrari): "Noi arbitri del Mondiale? Piedi per terra...". VIDEO - Il pilota monegasco dopo la buona prestazione e il podio di Austin: "Noi arbitri del Mondiale per questo finale d stagione? Da sport.sky.it

Gp Messico, Ferrari: Vasseur alla ricerca dell’equilibrio tra tutti i fattori - Dopo la convincente prestazione del Gran Premio degli Stati Uniti, la Ferrari si prepara a un’altra ... msn.com scrive

Ferrari, la svolta promessa che non arriva mai: a Miami Leclerc e Hamilton si arrabbiano. Cosa è successo - Oramai la stagione della Ferrari sembra uno di quegli spettacoli teatrali che vanno in tour in giro per il mondo con un copione che alla vigilia viene ripetuto con accuratezza, la sceneggiatura che è ... Secondo ilmessaggero.it