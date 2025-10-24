Ferrari F1 Clienti ben 18 monoposto al Mugello e nel 2026 andranno a Montecarlo

Alle Finali Mondiali Ferrari 2025 al Mugello ci sono anche 18 monoposto di F1 protagoniste delle stagioni dal 1995 al 2017. Le più ambite? Le ex Schumacher. Alla scoperta di un ristrettissimo privilegio. Ne parliamo con Federica Santoro, responsabile dei programmi non agonistici Ferrari Clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari F1 Clienti, ben 18 monoposto al Mugello e nel 2026 andranno a Montecarlo

La magia delle Finali Mondiali Ferrari torna al Mugello! ? Dal 21 al 26 ottobre, sei giorni di pura passione con Ferrari Challenge, F1 Clienti, Programma XX e Club Competizioni GT. Domenica gran finale con il Ferrari Show e le Finali Mondiali. Ingresso - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari’s first XX car — and still one of the most extreme . 2008 FXX Evo, full Evo spec from new, Blu Corsa Opaco, 2,711 km, maintained by Corse Clienti, and last run at the 2024 Finali Mondiali at Imola. Register to bid at https://bit.ly/46DiI7Z #RMZurich #RMS - X Vai su X

