Ferrari Challenge Europe | successo e titolo per Hirsiger in Gara-2

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane svizzero controlla tutta la gara e festeggia al meglio il titolo nel Trofeo Pirelli. Doppietta di Andrew Morrow nel Pirelli Am, mentre Sandmann vince la Coppa Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari challenge europe successo e titolo per hirsiger in gara 2

© Gazzetta.it - Ferrari Challenge Europe: successo e titolo per Hirsiger in Gara-2

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ferrari Challenge Europe: successo e titolo per Hirsiger in Gara-2 - L'ultima gara in programma del Ferrari Challenge Europe, la Coppa Shell, ha visto 12 vetture prendere il via con l'olandese Fons Scheltema, riconoscibile dalla livrea con i denti di squalo ... Si legge su gazzetta.it

ferrari challenge europe successoFerrari Challenge | Mugello, Gara 1: Gostner, Schömer e Perrina primi Campioni - Nella prima giornata di gare dell’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi dalle 296 Challenge sulla pista bagnata dalla pioggia dell’Autodromo Internazionale del Mugello, arr ... Riporta msn.com

Ferrari Challenge Europa: Grossmann vince Gara-1, titolo per Manuela Gostner in Coppa Shell - Nella Ferrari Challenge Europa organizzata al Mugello in occasione delle Finali Ferrari Mondiali, Björn Grossmann vince Gara- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Challenge Europe Successo