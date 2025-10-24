Ferrari Challenge Europe | successo e titolo per Hirsiger in Gara-2
Il giovane svizzero controlla tutta la gara e festeggia al meglio il titolo nel Trofeo Pirelli. Doppietta di Andrew Morrow nel Pirelli Am, mentre Sandmann vince la Coppa Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il pilota di Ronta parteciperà alle le sfide decisive del "Ferrari challenge Europe". Poi saranno assegnati i titoli iridati del monomarca della casa di Maranello - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari Challenge Europe: successo e titolo per Hirsiger in Gara-2 - L'ultima gara in programma del Ferrari Challenge Europe, la Coppa Shell, ha visto 12 vetture prendere il via con l'olandese Fons Scheltema, riconoscibile dalla livrea con i denti di squalo ... Si legge su gazzetta.it
Ferrari Challenge | Mugello, Gara 1: Gostner, Schömer e Perrina primi Campioni - Nella prima giornata di gare dell’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi dalle 296 Challenge sulla pista bagnata dalla pioggia dell’Autodromo Internazionale del Mugello, arr ... Riporta msn.com
Ferrari Challenge Europa: Grossmann vince Gara-1, titolo per Manuela Gostner in Coppa Shell - Nella Ferrari Challenge Europa organizzata al Mugello in occasione delle Finali Ferrari Mondiali, Björn Grossmann vince Gara- Riporta msn.com